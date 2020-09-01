«اتحاد المصدرين»: 166 مليون دولار تعاقدات تصديرية للقطن حتى الآن

ارتفعت نسبة المشحون من تعاقدات تصدير الأقطان المصرية إلى %73

ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لتسجل 166 مليون دولار، بتعاقدات بلغت 70.200 ألف طن ما يعادل 1.44 مليون قنطار قطن، وذلك منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر 2019 وحتى 30 أغسطس 2020، وفقاً لنبيل السنتريسى الرئيس السابق لاتحاد مصدرى الأقطان.

كانت تعاقدات تصدير الأقطان خلال الموسم التصديرى منذ بدايته وحتى مطلع أغسطس سجلت 159 مليون دولار، وبلغ حجم التعاقدات 67 ألف طن، ما يعادل 1.340 مليون قنطار، وفقاً لاتحاد مصدرى الأقطان.

وكشف السنتريسى لـ«المال»، عن أن التعاقدات التى تمت على مدار الأسبوع الماضى سجلت 1463 طناً، وأن متوسط سعر تصدير القنطار يقارب 1775 جنيها.

وارتفعت نسبة المشحون من تعاقدات تصدير الأقطان المصرية إلى %73 بنهاية أغسطس الماضى.

ومن المرجح، أن يعقد اتحاد مصدرى الأقطان جمعية عمومية للاتفاق على مد فترة شحن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية إلى الأسواق الخارجية شهرا إضافيا حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ومن المعروف أن الموسم التصديرى للأقطان بدأ فى سبتمبر 2019 إنتهى فى اغسطس 2020.

وشهد الموسم التصديرى بعض عقبات بسبب أزمة كورونا وإغلاق العديد من الدول لحدودها خلال الأزمة مما عطل فترات الشحن، كما لجأ بعض العملاء لتأجيل أو إلغاء تعاقداتهم التصديرية بسبب تداعيات وباء كورونا على القطاعات ككل.

وبلغ حجم إنتاج محصول القطن لعام 2019 نحو 1.4مليون قنطار، ويبلغ محصول 2020 نحو 1.2 مليون قنطار قطن.

وهناك 3 أسباب رئيسة وراء تراجع قيمة تعاقدات الموسم التصديرى 2019/2020، وهى تراجع السعر العالمى للقطن، وانخفاض سعر تداول الدولار أمام الجنيه، وانخفاض الطلب تأثرا بأزمة كورونا.

وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى السابق 1.8مليون قنطار قطن.