اتحاد المصدرين: 154 مليون دولار تعاقدات تصدير الأقطان

سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية التى وقعتها الشركات المحلية مع المستوردين الأجانب نحو 1.3 مليون قنطار، بقيمة بلغت 154 مليون دولار منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، وفقا لنبيل السنتريسى، عضو اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس شركة ألكان للتجارة.

وكشف السنتريسى لـ«المال» أن حجم المشحون حالياً يقترب من 42 ألف طن من إجمالى تعاقدات بلغت 65 ألف طن.

نبيل السنتريسى عضو اتحاد مصدرى الأقطان

ورجح أن يتم مد فترة الشحن شهراً إضافياً حتى نهاية سبتمبر، بدلاً من نهاية أغسطس الجارى، متوقعا إلغاء %10 من تعاقدات التصدير بسبب تداعيات أزمة كورونا على الأسواق.

وبدأ الموسم التصديرى الحالى فى سبتمبر 2019، وينتهى فى أغسطس 2020، ويحين زراعة المحصول بين مارس ويونيو من كل عام.

وسجل إنتاج القطن المصرى العام الماضى نحو 1.4 مليون قنطار، ومن المتوقع أن يسجل محصول 2020 قرابة مليون قنطار.

وتوقع السنتريسى أن تسهم تجربة تطبيق نظام البيع بالمزاد العلنى فى رفع سعر القطن الذى انخفض للغاية ليبلغ 102 سنت لبرة، ما يعادل 1802 جنيه للقنطار، بسبب تراجع السعر عالمياً، وقلة الطلب وضعف استهلاك المغازل المحلية.

وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت العام الجارى، عن تعميم تجربة بيع القطن بالمزاد العلنى لمحصول 2020 بكافة المحافظات.

وطبقت المنظومة العام الماضى فى محافظتين، هما بنى سويف والفيوم، وتم بيع القنطار بمتوسط سعر 2000 جنيه لصنف جيزة 95.