«اتحاد المصدرين»: «-10 15» جنيهًا ارتفاعًا فى نقل «بالة» القطن

دعاء حسنى قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الزيادة التى شهدتها أسعار الوقود تؤثر على تكلفة نقل الأقطان، وارتفعت تكلفة نقل «البالة» من 30 جنيها إلى 40 و45 جنيهًا بعد زيادات الوقود. ويصل سعر البالة التى «تعادل 6 قنطاير» بين 15 إلى 17 ألف جنيه، ونقلها من مراكز

دعاء حسنى

قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الزيادة التى شهدتها أسعار الوقود تؤثر على تكلفة نقل الأقطان، وارتفعت تكلفة نقل «البالة» من 30 جنيها إلى 40 و45 جنيهًا بعد زيادات الوقود.

ويصل سعر البالة التى «تعادل 6 قنطاير» بين 15 إلى 17 ألف جنيه، ونقلها من مراكز التجميع فى المحافظات إلى المحالج، منها إلى مصانع الغزل والنسيج أو الموانئ.

أقرت الحكومة صباح السبت الماضى، زيادة فى أسعار الوقود بنسب متفاوتة، وزاد سعر لتر السولار إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وبنزين 92، 1.75 قرش ليصبح 6.75 جنيه، بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 3.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.

أكد السنتريسى لـ«المال»، أن الزيادة يتحملها التاجر، وتقلل من هامش ربحه، وأن سعر القطن فى السوق التصديرية يرتبط بسعره بالبورصات العالمية، ولا يتأثر بصورة كبيرة بارتفاع التكاليف فى السوق المحلية.

أشار إلى أن أسعار الأقطان شهدت تراجعاً خلال الآونة الحالية مقارنة ببداية الموسم قرابة 98 جنيها للقنطار، وتراجع السعر من 140 سنت لبرة ما يعادل 2747 جنيهاً إلى 135 سنت لبرة تعادل 2649 جنيهاً.

شهدت تعاقدات تصدير الأقطان منذ بداية الموسم التصديرى الجارى 2017/2018 فى سبتمبر الماضى إلى الآن 53.5 ألف طن بما يعادل 1.07 مليون قنطار، بقيمة بلغت 150 مليون دولار.

أضاف، السنتريسى: «فى الوقت الذى تراجعت فيها أسعار الأصناف الطويلة ومنها الأقطان المصرية، ارتفعت أسعار الأصناف المستوردة فى البورصات العالمية للتتجاوز 2 مليون قنطار».