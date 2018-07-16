«اتحاد المصدرين»: 1.5 مليون قنطار قطن تعاقدات تصديرية مرتقبة للموسم الجديد

■ السنتريسى: %36.6 ارتفاعًا فى عقود «الحالى» ■ «النيل الحديثة» و«الإخلاص» و«الأمير» و«أبو مضاوى» و«ألكان» تتصدر قوائم الموردين دعاء حسنىكشف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، عن انتهاء عملية زراعة القطن لمو

■ السنتريسى: %36.6 ارتفاعًا فى عقود «الحالى»

■ «النيل الحديثة» و«الإخلاص» و«الأمير» و«أبو مضاوى» و«ألكان» تتصدر قوائم الموردين



دعاء حسنى

كشف نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، عن انتهاء عملية زراعة القطن لموسم 2018، موضحا أنه تمت زراعة نحو 336 ألف فدان، بإنتاجية مقدرة 2.3 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار للعام الماضى.

وقدر كميات الأقطان المتوقع التعاقد على تصديرها خلال الموسم الجديد بنحو 1.5 مليون قنطار، من جملة الإنتاج .

وأضاف، أن تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، سجلت منذ بداية الموسم التصديرى 2017/2018، فى سبتمبر الماضى حتى الآن نحو1.1 مليون قنطار بقيمة تعاقدات 164 مليون دولار، بارتفاع %36.6 عن الموسم الماضى الذى بلغت التعاقدات خلاله قرابة 120 مليون دولار.

وأوضح أن التعاقدات التصديرية تسير ببطء خلال الأسابيع الحالية من الموسم التصديرى، بمعدل 100 طن أسبوعيًا، وستستمر بتلك الوتيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى يتم تصدير قرابة 100 ألف قنطار، جملة المتبقى من الموسم الماضي.

وقال إن شركات النيل الحديثة والإخلاص والأمير وأبو مضاوى والكان، تصدرت أكثر من 25 شركة فاعلة فى نشاط التصدير، من أصل 70 شركة تحت مظلة الاتحاد.

وأكد تراجع سعر تصدير القنطار عن بداية الموسم، فقد بلغ حاليًا 135 سنت لبرة بما يعادل 2649 جنيهًا، مقابل 140 سنت لبرة بما يعادل 2747 جنيها بداية الموسم.

وتابع :” تراجع سعر تصدير قنطار القطن خلال نهاية الموسم التصديرى الجارى، يعد مؤشرًا لأسعار الموسم التسويقى الجديد الذى يحين فى سبتمبر المقبل”.