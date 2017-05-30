اتحاد المصدرين يتوقع انخفاضا في أسعار القطن

دعاء حسني: توقع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، تراجع سعر القنطار خلال الموسم الجديد 2018/2017، الذى بدأ فى سبتمبر المقبل، إلى ما بين 2200 و2500 جنيه بانخفاض تراوح نسبته بين %19 و%29 مقارنة بالموسم الحالى، الذى تراوح سعر القنطار فيه بين 2700 و3500 جنيه. وأرجع رئيس الاتحاد الانخفاض المرتق

دعاء حسني:

توقع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، تراجع سعر القنطار خلال الموسم الجديد 2018/2017، الذى بدأ فى سبتمبر المقبل، إلى ما بين 2200 و2500 جنيه بانخفاض تراوح نسبته بين %19 و%29 مقارنة بالموسم الحالى، الذى تراوح سعر القنطار فيه بين 2700 و3500 جنيه.

وأرجع رئيس الاتحاد الانخفاض المرتقب فى سعر القنطار إلى ارتفاع المعروض، لا سيما فى ظل زيادة المساحة المزروعة هذا العام بنسبة %100 لتقترب من 260 ألف فدان، مقابل 130 ألفًا فى العام الماضى، مما سيترتب عليه تراجع سعر القنطار.

وتابع: «من المنتظر أن تعلن وزارة الزراعة السعر الاسترشادى لتسويق أقطان 2017 الأسبوع المقبل، وتوقيت الإعلان تأخر فى ظل انتهاء أغلب المزراعين من زراعة المحصول فعليا».

ويبدأ موسم زراعة القطن على مستوى محافظات الجمهورية فى مارس، ويحين الحصاد بين مايو ويونيو، فيما يبدأ موسم صادرات الأقطان فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى شهر أغسطس من العام التالى له.

وكانت أسعار الأقطان المصرية قد سجلت ارتفاعات قياسية خلال الموسم التسويقى الحالى 2017/2016، وذلك بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض وتحسن جودة الأقطان، وقفز سعر قنطار القطن خلال الموسم ليبدأ من 2700 حتى 3500 جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز %59 إلى %94 مقابل سعره الموسم الماضى الذى تراوح بين 1700 و1800 جنيه.

وعلى صعيد آخر توقع السنتريسى، أن ترتفع صادرات الأقطان الموسم الجديد 2018/2017، لمليون قنطار بزيادة %25 مقارنة بالموسم الحالى.

وسجلت صادرات الموسم الحالى قرابة 33 ألف طن، بما يعادل 660 ألف قنطار، بقيمة بلغت 101 مليون دولار، وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى وحتى الآن.

ومن المرتقب أن يرتفع حجم الصادرات ليبلغ قرابة 40 ألف طن، بما يعادل 800 ألف قنطار، بنهاية الموسم الحالى، بقيمة متوقعة 120 و125 مليون دولار، وفقا للسنتريسى.