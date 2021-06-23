اقتصاد وأسواق

«اتحاد المصدرين»: تعاقدات تصدير الأقطان لموسم 2020/2021 ترتفع إلى 231.3 مليون دولار

لكميات بلغت 86.94 ألف طن
دعاء حسني 6:42 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21 6:42 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

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ارتفعت تعاقدات تصدير الاقطان المصرية للموسم التصديرى 2020/2021، لتسجل 231.3 مليون دولار لكميات بلغت 86.94 ألف طن قطن أو ما يعادل 1.73 مليون قنطار، وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر حتى 20 يونيو الجاري، وفقا لنبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدرى الاقطان، ورئيس شركة «الكان» لتجارة وتصدير الاقطان.

وبلغ حجم صادرات القطن المصرى للموسم الماضى 2019/ 2020 قرابة 1.3 مليون قنطار، فيما بلغ الموسم الأسبق 2018/ 2019 نحو 1.8 مليون قنطار.

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لنبيل-السنتريسي
نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدرى الاقطان، ورئيس شركة «الكان» لتجارة وتصدير الاقطان

وأضاف، السنتريسى ل»المال»، أن شركة النيل الحديثة سجلت قرابة 28.5 طن خلال الأسبوع الماضى، لتتربع على قائمة صدارة الشركات المصدرة خلال موسم 2020/2021 منذ بدايته فى سبتمبر الماضى حتى 20 يونيو الجارى وذلك من حيث حجم تعاقداتها للاقطان للأسواق الخارجية.

ويتبع اتحاد مصدرى الأقطان قرابة 70 شركة.

ويبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى سبتمبر وينتهى فى أغسطس من العام التالى.

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وفى سياق متصل، علمت «المال»، ان أعداد شركات تصدير الاقطان بالاتحاد ستتقلص بعد اندماج 9 شركات قطن حكومية فى شركة واحدة وهى شركة مصر لتجارة وتصدير وحليج الاقطان. دعاء حسنى

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بقلم دعاء حسني

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