اتحاد المصدرين: تذبذب سعر القطن بسبب ضعف الطلب المحلى والخارجي

سعر القطن بين 2900 و3200 جنيه للقنطار دعاء حسنى أكد نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على استمرار ضعف الطلب على الأقطان المصرية سواء لتعاقدات التصدير أو المغازل المحلية. وأوضح السنتريسي أن جملة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية بلغت منذ بداية الموسم التصديرى الجارى 2017/2018 فى

سعر القطن بين 2900 و3200 جنيه للقنطار





دعاء حسنى

أكد نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، على استمرار ضعف الطلب على الأقطان المصرية سواء لتعاقدات التصدير أو المغازل المحلية.

وأوضح السنتريسي أن جملة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية بلغت منذ بداية الموسم التصديرى الجارى 2017/2018 فى سبتمبر الماضي حتى مطلع نوفمبر إلى 13.66 ألف طن، فيما لم يذكر حجم استهلاك المغازل المحلية من الأقطان.

وكشف فى تصريحات لـ”المال”، عن أن سعر شراء القطن من المزارعين يتراوح بين 2900 جنيها للقنطار لأصناف وجه قبلى، و3200 جنيها لأصناف وجه بحرى.

ولفت إلى أن أسعار تصدير الأقطان حاليا منخفضة مقارنة بالموسم الماضى حيث تصل حدها الأدنى ل120 سنت لبرة ،لصنف جيزة 95 قبلى بما يعادل 2341 جنيها للقنطار ، وتصل حدها الاقصى ل139 سنت لبرة لصنف جيزة 86 بحرى بما يعادل 2712 جنيها للقنطار، وذلك مقابل 170 سنت لبرة بنهاية الموسم الماضى ما يعادل 3747 جنيها باحتساب الدولار كان يوازي 20 جنيها الموسم الماضى، ويقترب حاليا من 17 جنيه رسميا.

وأوضح أنه من الصعب على التجار رفع سعر شراء الأقطان من المزارعين حاليآ فى ظل فائدة بنكية شهرية مرتفعة من 16% الموسم الماضى إلى 24% الموسم الجارى، مما يصعب على التجار شراء القطن وتخزينه لمدة تزيد عن شهر لارتفاع تكلفة تخزين القنطار لتصل لقرابة 65 جنيها، فضلا عن ارتفاع سعر العملة المحلية نسبيا أمام الدولار.

وأشار السنتريسى، إلى أن أسعار تصدير الأقطان ستظل فى تذبذب بين الصعود والهبوط لحين الانتهاء من شراء التجار لكامل المحصول من المزارعين، فحينها ستستقر أسعار التصدير.

وأضاف أن المغازل المحلية لا تستطيع شراء الإنتاج المحلى حاليا رغم أن العديد منها يعمل فى إنتاج الغزل الرفيع الذى يحتاج إلى أقطان طويلة كالاصناف المصرية.

واستدرك “لكن ضعف السيولة وغياب التسهيلات البنكية لشراء المحصول أدى إلى قلة الطلب من قبلها على الاقطان حتى أن بعضها يشترى احتياجات تغطيه شهر واحد فقط مقابل شراء احتياجات تكفيه 3 شهور سابقا”.