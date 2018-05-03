اتحاد المصدرين: التراجع فى أسعار القطن سيستمر الموسم الجديد

■ السنتريسى: تراجع كبير فى المساحات المزروعة عن المستهدف لعام 2018 دعاء حسنىتوقع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، تراجع سعر القطن الموسم الجديد، مقارنة بمطلع الموسم الجارى، قائلاً: «التراجع الذى يشهده القطن فى نهاية الموسم الجارى سيعد مؤشرا لتراجع القنطار خلال الموسم الجديد

■ السنتريسى: تراجع كبير فى المساحات المزروعة عن المستهدف لعام 2018

دعاء حسنى

توقع نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، تراجع سعر القطن الموسم الجديد، مقارنة بمطلع الموسم الجارى، قائلاً: «التراجع الذى يشهده القطن فى نهاية الموسم الجارى سيعد مؤشرا لتراجع القنطار خلال الموسم الجديد 2019/2018، حيث يتراوح سعر القنطار حاليا بين 2700-2800 جنيه للقنطار مقابل ما يتجاوز 3000 جنيه سعره بداية الموسم الجاري».

وقال السنتريسى إن سعر تصدير الأقطان تراجع من 140 سنت لبرة فى بداية الموسم «ما يعادل قرابة 2732 جنيها للقنطار»، لنحو 130 سنت لبرة» خلال تلك الفترة من الموسم ما يعادل قرابة 2537 جنيها للقنطار».

وأضاف أنه رغم تشجيع الدولة للمزارعين لزيادة مساحات زراعة محصول القطن خلال 2018، إلا انه طبقاً للإحصائيات فإن المساحات لن تتجاوز 35 ألف فدان «ما يعادل 200 ألف قنطار» فى محافظات الصعيد، من 100 ألف فدان كانت مستهدفة لزراعات الوجه القبلى هذا العام.

وأعلنت وزارة الزراعة استهداف الوصول بمساحات القطن لـ350 ألف فدان خلال 2018، مقابل 220 ألف فدان العام الماضي.

وكشف السنتريسى لـ«لمال»، عن أن مستهدفات محصول القطن لمحافظات وجه قبلى وبحرى ستتراجع عن 300 ألف فدان، مقابل 350 ألف فدان مستهدفات وزارة الزراعة لهذا العام، موضحا أن مؤشرات الزراعة بدأت فى الظهور فى محافظات الصعيد التى تبدأ وتنتهى زراعة القطن بها قبل شهر من الزراعة فى محافظات وجه بحري.

وأرجع رئيس اتحاد المصدرين، التراجع فى مساحات القطن عن المستهدف يعود لارتفاع تكلفة إنتاج القطن هذا العام سواء فى إيجار الفدان أو أجور العاملين أو أسعار المبيدات بنسب بين 15-10 % مقابل العام الماضى، فضلاًعن وجود محاصيل بديلة يُقبل عليها المزارعين.

وقال السنتريسى عن الزراعة التعاقدية لمحصول القطن :»إن الهدف من الزراعة التعاقدية تشجيع المزارعين لزيادة المساحة، لكن المنتج دائما ما يكون له حسابات أخري».

ودلل على ارتفاع سعر تكلفة زراعة القطن هذا العام إلى ارتفاع سعر إيجار فدان القطن من وزارة الزراعة من 6500 للفدان العام الماضى، إلى 8200 هذا العام، وكانت وزارة الزراعة ترغب فى زيادتها لأكثر من هذا لنحو من 9500 جنيه للفدان.

وأوضح أنه رغم زيادة تكلفة إنتاجية زراعة فدان القطن هذا العام، فستظل مرهونة بإنتاجية الفدان، بمعنى إنه حال ارتفاع الإنتاجية لـ10 قناطير فستقل تلك التكلفة، وإذا زادت الإنتاجية لـ6 قناطير فستنخفض تكلفة الفدان، لذا فإن التكلفة الفعلية سيقيمها الفلاحون عقب انتهاء عمليات الزراعة.

وأضاف أنه فى الوقت الذى انتهت فيه عمليات الزراعة فى محافظات وجه قبلى، إلا أن عملية الزراعة فى وجه بحرى ما زالت مستمرة حتى منتصف مايو الجاري.

ومن المعروف أن زراعة محصول القطن تبدأ فى شهر مارس وتستمر حتى يونيو فى بعض الأحيان، فيما يحين موسم الحصاد بين شهرى سبتمبر وأكتوبر ويبدأ الموسم التسويقى فى سبتمبر من كل عام وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

وفيما يتعلق بالتصدير، فأكد السنتريسى، أن التعاقدات التصدير للموسم التصديرى الجارى 2018/2017 تجاوزت مليون قنطار حتى الآن، ويتم حالياً تسليم تعاقدات القطن للمغازل المحلية والتى يتراوح بين 300-400 الف قنطار.

وأشار إلى أن الطلب على التصدير حالياُ يسير بوتيرة ضعيفة مقارنة ببداية الموسم فلا يتجاوز 100-150 طن التعاقدات مقابل 4 و5 آلاف طن معدل الطلب أسبوعياً فى بداية الموسم، لافتا إلى أن المتبقى من محصول العام الماضى البالغ 1.4 مليون قنطار كميات قليلة للغاية، قد لا تتجاوز 150 ألف قنطار.