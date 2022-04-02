«اتحاد المصدرين»: ارتفاع قيمة تعاقدات القطن لموسم 2021/2022 إلى 286.5 مليون دولار

ارتفعت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية للموسم التصديرى 2022/2021 إلى نحو 53.3 ألف طن قطن شعر «ما يعادل 1.1 مليون قنطار قطن»، كما زادت قيمة التعاقدات مسجلة 286.5 مليون دولار، منذ بدايته فى أكتوبرالماضى وحتى 20 مارس الجارى، وفقًا لما كشفه أحمد البساطى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

وتسبب ارتفاع أسعار الأٌقطان لمحصول 2021 فى تجاوز قيمة تعاقدات تصدير الأقطان المصرية لموسم 2021/2022 قيمة تعاقدات الموسم التصديرى الماضى ككل، إذ بلغت 286.5 مليون دولار حتى الآن بزيادة 50 مليونا مقابل 237.4 مليون، رغم حجم التعاقدات المرتفع الموسم الماضى الذى بلغ 1.8 مليون قنطار قطن.

وكشف «البساطى» لـ«المال» عن استمرار الطلب على الأقطان المصرية، وإن كان أقل من المعتاد فى تلك الفترة من الموسم الماضى، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع مستويات الأسعار.

وسجلت تعاقدات القطن الأسبوع الماضى قرابة 530 طنا، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية سيكون لها انعكاسات وإن كانت غير مباشرة على أسعار الأقطان عالميًا، خاصة فى ظل متغيرات اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم بأغلب السلع.

ويصل سعر تصدير الأٌقطان المصرية خلال الأسبوع الماضى، إلى نحو 258 سنت لبرة” تعادل 4465 جنيها للقنطار” لصنفى جيزة 94 ، وجيزة 86، فيما سجلت 291 سنت لبرة لصنف “جيزة 92 “ يعادل 5036 جنيها للقنطار.

ويبلغ حجم محصول مصر من القطن قرابة 1.250 مليون قنطار زهر «القطن ببذرته قبل حلجه»، إذ يتم تصدير الأقطان المصرية فى هيئة قطن شعر ليستخدم مباشرة فى التصنيع، وذلك بعد حلجه وفصل البذرة منه.

ويرجح «البساطى» أن يشهد الطلب المحلى على الأٌقطان المصرية من المغازل الحكومية انتعاشة بحلول 2023 أو 2024، لحين استكمال عمليات تحديث الماكينات المحلية بالمصانع، ولكنه خلال الفترة الحالية يقتصر الطلب على المغازل الخاصة العاملة فى المناطق الحرة والتى تدرج تحت مظلة الصادرات.

وأكد استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأٌقطان المستوردة، لافتًا إلى أن مستويات الاستيراد تقارب 2 مليون قنطار سنويًا بما فيها استهلاك مصانع القطاع الخاص وبخاصة المستثمرين السوريين بقطاع الغزل والنسيج.

ويصل سعر الأٌقطان المستوردة بحسب ما يشير إليه «البساطى» لقرابة 2400 جنيه، بزيادة قاربت 1000 جنيه عن سعره العام الماضى.

ويرجح “البساطي” أن يكون نظام المزاد العلنى على تسويق محصول القطن لعام 2022، هو الأقرب للتطبيق ليعمم على جميع المحافظات المنتجة للقطن، فيما وصف اللجوء إلى نظام التسويق بالبورصة السلعية بالمستبعد قليلًا لإحتياج الأمر لمزيد من التأهيل قبل تطبييقه مباشرة.

ويؤكد أنه رغم ارتفاع سعر القطن الموسم الماضى ، فإن المزارعين سيكونون أمام بدائل عديدة للزراعة، فى ظل الارتفاعات التى لحقت بأسعار أغلب المحاصيل الزراعية عالميًا.

كانت وزارة الزراعة أعلنت الأصناف التى سيتم زراعتها لمحصول القطن لعام 2022، والذى يحين زراعته فى مارس الجارى، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم الصنف جيزة 97 بشكل تجارى لأول مرة والذى يتميز بإنتاجية تصل إلى أكثر من 10 قناطير للفدان، كما سيتم زراعة العديد من الأصناف هذ الموسم والتى تتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها «جيزة 86» و«جيزة 94» و«جيزة 95»، والصنف الجديد «جيزة 97» من الأقطان الطويلة، وهذه الأصناف تتميز بالإنتاجية المرتفعة، فضلًا عن «جيزة 92» و«جيزة 96» من طبقة الأقطان فائقة الطول، وفقًا لتقرير صادر عن معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية نشرته «المال» فى مارس الجارى.