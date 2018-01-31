اتحاد المصدرين: ارتفاع الفائدة ينقل تجارة القطن المصرى لأوروبا

❏ «السنتريسى» يحذر من تفاقم الظاهرة المواسم المقبلة حال استمرار إحجام المغازل المحلية عن الشراءدعاء حسنى«ارتفاع سعر الفائدة نقل تجارة القطن المصرى لأوروبا»، هذا ما كشفه نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.وأضاف السنتريسى لـ«المال»، أن تجارة الأقطان المصر

❏ «السنتريسى» يحذر من تفاقم الظاهرة المواسم المقبلة حال استمرار إحجام المغازل المحلية عن الشراء

دعاء حسنى

«ارتفاع سعر الفائدة نقل تجارة القطن المصرى لأوروبا»، هذا ما كشفه نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.

وأضاف السنتريسى لـ«المال»، أن تجارة الأقطان المصرية انتقلت من حوزة التجار المحليين إلى كبار تجار أوروبا، تأثرًا بالزيادة الكبيرة فى سعر الفائدة التمويلية لشراء محصول القطن خلال الموسم الحالى 2017/2018، إذ قفزت من %16 الموسم الماضى لتصل إلى %24 حاليًّا.

وتابع: زيادة الفائدة رفعت تكلفة تخزين القنطار الشهرية على التجار لتصل لقرابة 60 جنيهًا، مما اضطرهم لسرعة تصريف المحصول فى الأشهر الأولى من الموسم الحالى بدلاً من التمهل لبيعه على مدار أشهر الموسم كاملة، إذ لجأ التجار لبيع كميات كبيرة منه مطلع الموسم بأسعار قليلة.

يذكر أن الموسم التسويقى والتصديرى للقطن يبدأ فى سبتمبر من كل عام وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

وأشار السنتريسى إلى أن جملة تعاقدات التصدير التى تم إبرامها منذ بداية الموسم بلغت قرابة 860 ألف قنطار، بنسبة تقترب من %61 من جملة المحصول البالغ 1.4 مليون قنطار شعر.

وقال رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، «تجار أوروبا حصلوا على 200 ألف قنطار من جملة صادرات الموسم البالغ 860 ألف قنطار حتى الآن، بداية الموسم بأسعار تصدير اقتربت من 2400 جنيه للقنطار، ارتفعت حاليًّا لتتراوح بين 2700 و2800 جنيه.

وأضاف أنه نظرًا لأن تجار أوروبا لا يتحملون سعر الفائدة المرتفع هذا فإنهم يحصلون على الأقطان المصرية ويتجارون بها فى الأسواق العالمية، محققين أرباحًا مضاعفة، موضحا أن غزالو الهند حصلوا على كميات كبيرة من الأصناف المحلية.

وتابع: خاطبت كل الجهات المعنية للاستثناء من السعر الحالى البالغ %24، لتأثيره سلبًا على حركة التسويق والمنافسة عالميًّا، لكنى لم أحصل على أى استجابة، وحذرت من تأثير رفع الفائدة على عمليات تسويق الإنتاج المحلى، لاعتمادها بشكل شبه كامل على البنوك لضخامة التمويل المطلوب.

يشار إلى أن تجارة الأقطان المصرية تعتمد على التمويلات البنكية بنسبة تقترب من %90، إذ تحصل الشركات التجارية العاملة فى النشاط على ما يتجاوز 3 مليارات جنيه سنويا لتسويق المحصول.

ويوضح السنتريسى أنه كأحد المصدرين، حصلت شركته على تمويل قدره 500 مليون جنيه هذا الموسم، ومع رفع الفائدة فإن تكلفة الاحتفاظ بالقطن شهريا دون تصريفه انتظارًا لتحسن سعره ستصل إلى 5 ملايين جنيه، وهى تكلفة من الصعوبة إضافتها لسعر تصدير القطن لأن ذلك الأمر لن تتقبله الأسواق العالمية.

وحذر رئيس اتحاد مصدرى الأقطان من استمرار تلك الظاهرة، ++وتفاقمها فى المواسم التصديرية التالية، حال استمرار العمل بسعر الفائدة المرتفع حاليا، وتأثيرها السلبى المحتمل على تجارة الأقطان، فى حال استمرار إحجام المغازل المحلية عن شراء المحصول المحلى، والاعتماد على سد احتياجاتها من الخارج.

يشار إلى أنه يبلغ استهلاك المغازل المحلية من القطن من إنتاج العام الحالى قرابة 200 ألف قنطار من جملة 1.4 مليون قنطار شعر محصول عام 2017.

وأكد السنتريسى أن 400 ألف قنطار قطن حجم المتبقى من محصول 2017 حتى الآن، سيجرى تصريفهم على مدار الموسم فى سبتمبر المقبل.

وتوقع أن تشهد أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات خلال الأشهر المقبلة، فى ظل قلة الكميات المعروضة، واستمرار وجود عقود تصديرية للتجار مع العملاء بالخارج بحاجة إلى استكمالها.