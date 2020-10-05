اقتصاد وأسواق

اتحاد المصدرين: %94 نسبة شحن الأقطان لموسم 2020/2019

بعد انتهاء المهلة الإضافية
دعاء حسني 6:27 ص, الأثنين, 5 أكتوبر 20 6:27 ص, الأثنين, 5 أكتوبر 20

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انتهت المهلة الممنوحة لشركات تصدير الأقطان لشحن تعاقداتها التصديرية لموسم 2020/2019، وارتفع نسبة المشحون من جملة التعاقدات ليبلغ نحو 1.320مليون قنطار، بما يقرب نسبته من %94 من إجمالى تعاقدات الموسم البالغة 1.4 مليون قنطار قطن.

يشار الى أن الموسم التصديرى الجارى للقطن تعرض للتوقف قرابة 45 يوماً بسبب أزمة كورونا، وإغلاق أغلب الدول للموانيء.

السنتريسى: عمومية الاتحاد اعتمدت شروط البيع للموسم الجديد وتسوية باقى عقود الموسم الماضى مع العملاء

نبيل السنتريسى عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأقطان

وكشف نبيل السنتريسى عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأقطان لـ«المال»، عن أنه سيتم تسوية تعاقدات قرابة %6 من جملة تعاقدات الموسم الماضى – تبلغ نحو 80 الف قنطار قطن.

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وكان اتحاد مصدرى الأقطان، مد أجل شحن تعاقدات التصدير لموسم 2020/2019 شهراً إضافيا انتهت 28 سبتمبر الماضى، لتمكين الشركات من شحن الكميات التى تعاقدت عليها على مدار الموسم الماضى 2020/2019.

وبدأ الموسم التصديرى 2020/2019 فى سبتمبر 2019 وانتهى فى 30 أغسطس 2020، وتم مد فترة الشحن لشهر إضافى لتنتهى بنهاية سبتمبر.

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وانتهى الموسم التصديرى 2020/2019 اغسطس الماضي، مسجلاً تعاقدات بلغت 166 مليون دولار بحجم 1.4 مليون قنطار مقابل 1.8 مليون قنطار تعاقدات الموسم الأسبق.

ويتيح قانون الاتحاد تنظيم كافة التعاملات المتعلقة بتوقيتات التصدير والشحن إلى الأسواق الخارجية، كما يحدد شروط البيع للموسم الجديد، وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية.

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ويبدأ الموسم التصديرى للأقطان المصرية فى سبتمبر من كل عام وينتهى فى أغسطس من العام التالى له، ويكون لشركات تجارة الأقطان التعاقد والشحن على مدار تلك الفترة.

وبلغ إنتاج محصول القطن لعام 2019 نحو 1.4مليون قنطار. وفى سياق متصل، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد مصدرى الأقطان اجتماعاً مؤخراً، وتم الإتفاق على شروط البيع للموسم التصديرى الجديد 2021/2020، وهى نفس اشتراطات الموسم السابق. دعاء حسني

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بقلم دعاء حسني

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