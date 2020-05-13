اتحاد المصارف : 7% زيادة فى قروض القطاع المصرفى العربى خلال 2019

قال اتحاد المصارف العربية ، إن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي 2 ترليون دولار، بنسبة نمو 7% عن نهاية العام 2018.

واشار الاتحاد فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه ، الى ان قروض البنوك العربية تمثل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

يشار إلى أن إجمالى الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.34 ترليون دولار بنهاية عام 2019، محققة نسبة نمو حوالي 5.6% عن عام 2018.

يعد اتحاد المصارف العربية منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.

تأسس اتحاد المصارف العربية في 13 مارس 1974، خلال اجتماع لمجموعة من النخبة من البنوك العربية وقادة الإدارة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

