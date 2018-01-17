اتحاد المصارف يعقد 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية خلال 2018

سيد بدريعقد اتحاد المصارف العربية خلال العام الحالي 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية، لمناقشة أبرز التطورات على مستوى القطاع المصرفي وتطبيق التعليمات الرقابية الجديدة.ووفقًا لاتحاد المصارف فإنه من المقرر عقد برنامج تدريبية خلال الفترة من 21 - 24 يناير الحالي للبنوك حول كيفية التعامل مع ت

سيد بدر



يعقد اتحاد المصارف العربية خلال العام الحالي 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية، لمناقشة أبرز التطورات على مستوى القطاع المصرفي وتطبيق التعليمات الرقابية الجديدة.

ووفقًا لاتحاد المصارف فإنه من المقرر عقد برنامج تدريبية خلال الفترة من 21 – 24 يناير الحالي للبنوك حول كيفية التعامل مع تحديات التطبيق العملي للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق لـ”المال” إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي البنوك ومكاتب المحاسبة في مصر، بخلاف ممثلي البنك المركزي لوضع تعليمات استرشادية للقطاع المصرفي لتطبيق هذه التعليمات.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك المحلية الاستعداد لتطبيق هذا المعيار خلال العام الحالي، ويُلزم المعيار الجديد البنوك بحسابات مختلفة فيما يتعلق بمخصصات الائتمان وكل استخدامات الاموال في البنك، الأمر الذي يجنبها الاضطرابات المالية المستقبلية ويحصنها ضد اهتزازات السوق.

في سياق آخر، من المقرر أن يعقد اتحاد المصارف العربية في الفترة من 8 -10 فبراير المقبل، بالأقصر، ملتقى دور التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها.

وقال الاتحاد إن موضوع مكافحة غسيل الأموال يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي، في ظل تطور الابتكارات التكنولوجية التي تمكن من نقل الأموال بين البلدان بسرعة فائقة، وهو ما يحتم على النظم العربية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وخلال شهر مارس المقبل يعقد اتحاد المصارف برنامجا تدريبيا حول التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة، وفقًا لمتطلبات بازل 3، ثم يعقد برنامجا تدريبيا في مايو المقبل، وبرنامجا آخر حول إدارة الموجودات والمطلوبات المبنية على المخاطر ALM، كما سيعقد في شهر أغسطس بالقاهرة برنامجا خامسا حول تقنيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المصارف العربية.

ويختتم اتحاد المصارف برامجه التدريبية في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل بعقد برنامج تدريبي حول المستجدات في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد بمختلف البلدان العربية 44 برنامجا تدريبيا خلال العام الجاري في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالعمل المصرفي.