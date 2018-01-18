اتحاد المصارف العربية يناقش مخاطر التكنولوجيا فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب





محمد سالم





يعقد اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب فى مصر، ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا MENAFATF، ملتقى مصرفى عربى تحت عنوان “مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها “، فى مدينة الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير المقبل.





يشارك فى أعمال الملتقى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وأحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور، رئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – لبنان.





تبرز أهمية الملتقى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، واتحاد بنوك مصر لطرح ومناقشة قضايا الساعة المهمة، المتمثلة فى مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها، ولتسليط الضوء على المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالى (FATF) وقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالى، وغيرها من الموضوعات الساخنة التى تحوذ اهتمام ضباط الامتثال فى مؤسساتنا المصرفية والمالية.





يستحوذ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولى، لاسيما فى ظل المخاطر والتحديات التى يشهدها عالمنا المتغير اليوم، الذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التى تتيح انتقال الأموال بسرعة بين البلدان، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون فى الدول العربية، بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات، وتفعيل آليات الرقابة التى تهدف إلى مكافحة غسل الأموال، وأنشطة المنظمات الإرهابية وتمويل الإرهاب، تماشيًا مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التى تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة التحديات.





رغم تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه ما زال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمى فى تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking التى تقوم بها مؤسسات غير مصرفية، وتقدم أنشطة الوساطة المالية، وسرعة التطور فى خدمات التكنولوجيا المالية Fintech، والشركات التى تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التى تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية، وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك، الأمر الذى يشكل تهديدًا يجب التحوط منه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفى.