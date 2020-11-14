اتحاد المصارف العربية يكرّم بنك أبوظبي التجاري

في ظل مواجهة الصناعة المصرفية العديد من التحديات المتلاحقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا

كرَّم اتحاد المصارف العربية بنك أبوظبي التجاري- مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، خلال فعاليات منتدى “الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية” الذي ينظمه الاتحاد تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الحالي.

تَسلَّم الجائزة إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك أبوظبي التجاري- مصر (ADCB)، خلال فعاليات اليوم السبت.

ويشارك بنك أبوظبي التجاري مصر (الراعي الماسي للمنتدى)- بفعاليات هذا الحدث الهام- بوفد رفيع المستوى، برئاسة إيهاب السويركي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالبنك.

يعقد المنتدى جلساته على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية، ويسلط الضوء على عدد من القضايا الهامة المعاصرة التي تتعلق بالقطاع المصرفي.

يأتي على رأسها؛ أثر البنوك الرقمية والابتكارات الرقمية على مستقبل الخدمات المالية، دور المصارف المركزية والمتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية.

بالإضافة إلى استعراض نماذج منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي ومستقبل الائتمان المصرفي، ومناقشة موضوع إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي؛ بهدف التعرف على أهم الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والخدمات المالية.

يأتي المنتدى في ظل مواجهة الصناعة المصرفية العديد من التحديات المتلاحقة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وفي ظل التطور التكنولوجي والتوجه إلى العصر الرقمي، ولا سيما التحديات الناجمة عن التطورات والابتكارات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والتي فتحت للمصارف آفاقًا جديدة لخلق فرص التطور والنمو والتغيير بهدف التوافق السريع مع متطلبات ذلك العصر.

جدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري- مصر (ADCB) يحرص دائمًا على دعم كل الأنشطة والفعاليات التي من شأنها دعم الصناعة المصرفية تعزيز فرص تطور ونمو القطاع البنكي بمصر وكل الدول العربية، عبر نقل وتبادل الخبرات، والاطلاع على آخِر ما توصلت إليه القطاعات المصرفية الأخرى، وكذا التحوط ضد جميع المخاطر التي تواجه عمل البنوك مع الاستخدام المتسارع للتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خدمة العملاء.