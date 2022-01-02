اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمر مستقبل المشروعات الصغير والمتوسطة رؤية 2030 بالأقصر

تحت رعاية محافـظ البنـك المركـزي المصـري في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري

يعقد اتحاد المصارف العربي مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 ة في الفترة من 20-22 يناير الجاري بمدينة الأقصر.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن المؤتمر يعقد بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد بنوك مصر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرعاية محافـظ البنـك المركـزي المصـري، طـارق عامـر وبمشاركة أكثر من 200 مشارك من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 16 دولة عربية.

وتلعب المشروعات الصغرة والمتوسطة دوراً محورياً في دعم الإقتصاد الوطني ودعم التنمية الإقتصادية المستدامة والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل ، كما تمثل العمود الفقري لعملية التخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة.

كما عززت العديد من الحكومات والبنوك المركزية العربية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ استراتيجيات تنمية طموحة تهدف إلي دعم الصناعة وتوفير وتطوير المنتجات المحلية وزيادة مساهمتها في دعم الصادرات والمنافسة في الأسواق الخارجية ، من خلال تعزيز دور المصارف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التي ساعدت علي تيسير الحصول علي التمويل المطلوب .

وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2030 تتجه البنوك نحو التوسع في التمويل الأخضر وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أثر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة ، إلا أن التحديات التي طرحتها جائحة كورونا علي العديد من الأسواق قد أثرت بشكل كبير علي العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ، وعلي الرغم من ذلك فقد ساهمت قوة ومتانة القطاعات المصرفية العربية في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من التدابير الحكومية ومبادرات البنوك المركزية التي أكدت علي أهمية استمرار دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترات الحرجة ، بالإضافة إلي الدور الذي لعبه التحول الرقمي في المصارف في مواجهة العديد من آثار تلك الجائحة.

ورغم من أن هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الأزمة هي الأشد تأثيراً والأطول عمقاً ، إلا أنه مازال هناك إمكانية كبيرة لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تساهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العصر الرقمي ، وخاصة في ظل وجود بنوك مركزية قوية وداعمة لمصارف عربية تتسم بالكفاءة والفاعلية ، ومن هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر العربي الهام.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، استعراض التدابير والمبادرات الحكومية والمصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا ،تداعيات جائحة كورونا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا ،عرض الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، آليات التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في دعم التنمية المستدامة .

ويتناول المؤتمر عدة محاور وموضوعات منها التدابير الحكومية ومبادرات المصارف المركزية وأثرها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا ، دور المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة Start-up ،تمويل سلاسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقم ، تعزيز الشمول المالي الرقمي ودوره في تمكين المرأة .

كما يناقش قضية التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم أهداف التنمية المستدام ، دور سوق المال في دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل ، دور شركات ضمان مخاطر الائتمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نظم تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – I-Scor ، بالإضافة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم استراتيجيات الشمول المالي.