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اتحاد المصارف العربية يستعرض مؤشرات البنوك فى 8 دول بنهاية الربع الأول (مستند)

توقعات بإستقرار الأرباح مع نهاية 2020 وضعف فى ضخ التمويلات الجديدة
محمد سالم 12:05 ص, السبت, 13 يونيو 20 12:05 ص, السبت, 13 يونيو 20

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توقع اتحاد المصارف العربية استقرار ارباح البنوك بالمنطقة بنهاية العام 2020 على الرغم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وقال الإتحاد فى دراسة صادرة اليوم، الجمعة، إن انتشار جائحة كورونا يشكل تحديا للمصارف العربية من جهة الأرباح ونمو التمويل.

وقال الإتحاد عبر دراسته الجديدة إن البنوك العاملة بالمنطقة سوف تركز على المحافظة على مؤشرات جودة الأصول بدلا من التوسع فى منح تمويلات جديدة فى ظل الأزمة الحالية.

أشار الى أن جزء من مخاطر التمويل يتمثل فى النسبة المرتفعة لودائع الشركات الحكومية أو المملوكة للدولة داخل بعض البنوك الخليجية بشكل خاص، والتى تتراوح ما بين 10 الى 35% من إجمالى الودائع ، وقد تقوم تلك الشركات بسحب جزء من هذه الودائع.

واستعرضت الدراسة مؤشرات القطاع المصرفى داخل مجموعة من دول المنطقة بينها، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، قطر، كالتالى:

تطورات القطاعات المصرفية العربية خلال الربع الأول من عام 2020 فى ظل إنتشار فيروس كورونا

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بقلم محمد سالم

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