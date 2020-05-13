اتحاد المصارف العربية : أصول القطاع المصرفى العربى تصل إلى 3.71 تريليون دولار

بلغت إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى المجمعة 3.71 ترليون دولار بنهاية العام 2019 أى بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018 بحسب اتحاد المصارف العربية.

وأشار الاتحاد فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه ، أن الأصول اصبحت تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

ودائع القطاع المصرفى العربى

وذكر ان الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%.

ولفت اتحاد المصارف العربية، الى ان حسابات رأس المال للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالي 432 مليار دولار مسجلة نمواً بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018.

تتمثل الأهداف الأساسية للإتحاد في دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، وتطوير العمل المصرفي والتمويلي في الدول العربية، وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به المصارف ومؤسسات التمويل العربية في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ويسعى الإتحاد، لأن يكون سنداً أساسياً وحقيقياً للعمل الإقتصادي العربي المشترك، وحجر الأساس في عملية بناء وتطوير التعاون المصرفي ووضعه في خدمة أغراض التنمية المصرفية والمالية والإقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي.