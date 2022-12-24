اتحاد المصارف:موجودات القطاع المصرفي العربي ستصل إلى 4.4 مليار دولار بنهاية 2022

قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتّوح إن تقديرات الاتحاد تشير أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل إلى نحو 4.4 مليار دولار بنهاية العام 2022، مسجلاً بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.

وأضاف بالنسبة للمؤشرات الاساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2.850 مليار دولار، والقروض إلى نحو 2.8 مليار دولار.

ولفت الدكتور فتّوح أن موجودات اكبر اربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الإماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار. ومن المتوقع أن تقارب موجودات اكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.

وبالإجمال، حقق معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو وآداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الاوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع اسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالاضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.