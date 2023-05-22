اتحاد المصارعة: لن يتم إيقاف «بغدودة» وسنحصل على تعويض 3000 دولار

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري للمصارعة، أن اللاعب أحمد فؤاد «بغدودة» لن يتم إيقافه بعد تقديم الشكوى إلى كل من الاتحاد الدولي للمصارعة واللجنة الأولمبية، مؤكدًا أن اللاعب من حقه الحصول على جنسية رياضية من الدولة المقيم بها.

وقال مصدر داخل اتحاد المصارعة خلال تصريحات لـ«المال»: «بغدودة استغل جواز السفر بعد طلبه بداعي تغيير العملة وشراء شريحة هاتف محمول، وقام باتخاذ كافة إجراءاته للهرب من البعثة».

وأضاف: «بغدودة حصل على تأشيرة الدخول إلى أوروبا عندما كان في إحدى البطولات في إسبانيا مع المنتخب».

وعن المكافآت الخاصة بـ«بغدودة»، قال المصدر: «ليس لنا دخل بالمكافآت فقط نرسل كشف الأسماء إلى وزارة الرياضة وهي المنوطة باستخراج الشيكات بأسماء اللاعبين».

وعن الإجراء ضد «بغدودة»، أوضح أنه تم مراسلة الاتحاد الدولي للمصارعة وتقديم شكوى أخرى إلى اللجنة الأولمبية الدولية لحفظ حقوق اتحاد المصارعة.

وبسؤاله حول إيقاف اللاعب، نفى المصدر أن «بغدودة» سيتعرض للإيقاف، حيث قال: «يستطيع الحصول على جنسية رياضية من الدولة المقيم بها خلال عامين إلى 3 أعوام وبالتالي اللعب مع هذه الدولة ولن يتم إيقافه، ولكننا سنحصل على تعويض مالي كحق رعاية اللاعب وقيمته من ألفين إلى 3 آلاف دولار».