اتحاد المستثمرين يُشيد بقرارات الحكومة لدعم الاقتصاد

أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، بالقرارات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المصري، في ظل الظروف المتوترة التي يمر بها العالم كله.

وأكد هلال فى بيان اليوم، أن هذه القرارت تأتي من قاعدة وطنية أصيلة تستشعر المشكلات وتقترح الحلول المناسبة، وتُذلل العقبات.

وقال هلال، إن قرارات وزارة المالية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الدولة تعي تماماً حجم المشكلات وتفصيلاتها، وليست بعيدة عن العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي.

وأشاد “هلال” بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واصفاً إياها بأنها جاءات في وقتها حمايةً للصُناع والمستوردين، إذ ستخفف كثيراً من الصعوبات والتكاليف الإضافية التي تواجههم.

وأثنى على تيسيرات الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات، وتقليل تكاليف السلع، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، فضلاً عن تيسيرات السلع الغذائية والتوكيلات الملاحية.

وبدورهم أثني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات، على الجهد الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المعاونة والحكومة في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، خاصة جهود التنمية الصناعية.