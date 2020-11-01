اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكول تعاون مع شركة سمارت للحلول الهندسية

وقع اتحاد المستثمرين بروتوكول تعاون مع شركة سمارت للحلول الهندسية، بغرض بحث مجالات التطوير وفرص تنفيذ المشاريع والاستثمار فى الممارسات والمناقصات والعمل المشترك بالمشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص وقطاع الأعمال للأنشطة الإنشائية والتشغيلية داخل وخارج مصر.
كما يتضمن البروتوكول تقديم شركة سمارت الاستشارات والدعم الفنى والإدارى التى قد يحتاج إليها الاتحاد لجميع الدراسات والعروض الفنية والمالية والإدارة للمشاريع التى يتفق عليها الطرفان.
ويسرى البروتوكول لمدة 3 سنوات ويمكن تجديدها لفترة مماثلة بموافقة الطرفين.
وأنشئت شركة سمارت للحلول الهندسية عام 2008 وهى شركة مصرية متخصصة فى إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات بكافة أنواعها، وكذلك إعداد التصميمات الهندسية وتنفيذ المقاولات العامة.