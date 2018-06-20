اتحاد المستثمرين يوجه القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور

أحمد اللاهونى دعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 2000 جنيه؛ حتى يتسنى لهم مقاومة الارتفاعات المتكررة بأسعار السلع والخدمات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي التى بدأت الحكومة اتخاذها منذ عام 2016. وأكد، خلال كلمته

أحمد اللاهونى

دعا محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 2000 جنيه؛ حتى يتسنى لهم مقاومة الارتفاعات المتكررة بأسعار السلع والخدمات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي التى بدأت الحكومة اتخاذها منذ عام 2016.

وأكد، خلال كلمته باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، لوضع روشتة علاج لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، أهمية الاستمرار فى مساندة الاقتصاد الوطنى، خاصة فى هذا التوقيت الصعب، والتى تتطلب من الجميع إنكار الذات وإيثار الوطن ومساعدة الدولة فى جهودها.