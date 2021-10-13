اتحاد المستثمرين ينظم 5 معارض دولية للمنتجات المصرية بالتعاون مع شركة أجنبية

وقَّع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محرم هلال، قبل قليل، بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات Orion group London البريطانية للمعارض والمؤتمرات، برئاسة سميث كونور، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على زيادة أواصر الشراكة والتعاون بين مصر والعالم بهدف تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية.

وأعلن محرم هلال، رئيس الاتحاد، خلال كلمته باحتفالية توقيع البروتوكول، اليوم، تنظيم 5 معارض خلال الفترة المقبلة تبدأ فى شهر فبراير 2022 فى القاهرة، يليها بعد ذلك بريطانيا وليبيا وتنزانيا.

وقال رئيس الاتحاد إن الهدف من هذه المعارض هو التسويق والترويج الجيد للمنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية والنفاذ إلى جميع أسواق العالم فى أوروبا وإفريقيا، لتحقيق إستراتيجية الدولة فى مضاعفة الصادرات.

ووفق بيان للاتحاد، أمس، يتضمن الاتفاق قيام الشركة Orion group London بتنظيم وإقامة المعارض داخل وخارج مصر، على أن يتم تخصيص 10% من صافي ربح هذه المعارض لصالح صندوق (تحيا مصر).

كما يتضمن الاتفاق توفير قواعد البيانات عن الشركات المشارِكة في المعارض، وتبادل المعلومات؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تسويقية للمنتجات المصرية، داخل مصر وخارجها.

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات وكبار المسئولين وممثلون عن صندوق تحيا مصر ووزارة الخارجية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنسيقية الأحزاب.