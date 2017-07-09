اتحاد المستثمرين يناقش تأثير رفع أسعار المحروقات على الصناعة

أحمد اللاهونى:



يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماع مجلس إدارة الإثنين، بمقر المجلس فى مصر الجديدة.

وقال الاتحاد فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة، منها تأثير الارتفاع الأخير لأسعار المحروقات والفائدة، على الاستثمار والصناعة، وكيفية مواجهة ذلك، دون زيادة الأعباء علي المواطنين.

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و100%، وتعريفة الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك، كما رفعت لجنة السياسات النقدية بالمركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 18.75 % للإيداع، و19.75 % للإقراض، بهدف كبح معدلات التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

وأضاف البيان، أن الاجتماع سيتطرق إلى إبداء أعضاء الاتحاد أهم ملاحظاتهم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، إضافة نتائج لقاءهم مع رئيس بوركينا فاسو بحضور وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل.