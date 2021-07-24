اتحاد المستثمرين يعلن تأسيس مناطق صناعية بجميع المحافظات وأفريقيا قريبًا

وأكد أنه سيتم البدء في مشروع المنطقة الصناعية بمدنية العاشر من رمضان بتكلفة استثمارية مليار و١٠٠ مليون جنيه، على مساحة 82 فدانا

قال المهندس علاء السقطى ، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم البدء في مشروع المنطقة الصناعية بمدنية العاشر من رمضان بتكلفة استثمارية مليار و١٠٠ مليون جنيه، على مساحة 82 فدانا، وهو نموذج موحد سيتم تطبيقه على كافة مشروعات الشركة.

وأضاف السقطي، أن أسعار الأرض في مدينة العاشر من رمضان حسب الأسعار التي حددتها الجهات الحكومة تقدر بـ 735 ألف جنيه بالنسبة للشركة.

وتابع أن تأسيس وإنشاء المصانع حسب المخطط له سيكون في أكثر من منطقة وأكثر من مدينة، لكن البداية كانت في العاشر من رمضان كتجربة لدراسة المشروع على أرض الواقع، ثم بعد ذلك تعميم الفكرة ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية في جنوب مصر منها أسوان وبني سويف.

وتوقع نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن تنتهي المرحلة الأولى خلال سنة ومن ثم البدء في المرحلة الثانية، وهني جميعها مصانع تصنيع مواد التعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات الصغير والمتوسطة.

الاتحاد يعتزم إبرام منطقة صناعية بأفريقيا

وكشف أن اتحاد المستمثرين لديه خطة للعمل خلال المرحلة المقبلة تتضمن مسارين الأول جزء منه توعوي بهدف تعريف المستمثرين الأجانب بأهمية وميزة الاستثمار في مصر، سواء على الصعيد الداخلي أو كبوابة لإفريقيا، مشيرا إلى أنه تم إجراء اتصالات مع بعض الدول الإفريقية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز فرص التعاون.