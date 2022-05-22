اتحاد المستثمرين يطلب من الحكومة السماح للمصانع بتأجير المساحات غير المستغلة

طالب علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، بالسماح للمصانع بتأجير المساحات غير المستغلة، لشركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة أى أزمة فى نقص الأراضى الصناعية المرفقة.

وقال السقطى خلال كلمته بمؤتمر لاتحاد المستثمرين اليوم، إن نسبة كبيرة من المصانع لديها مساحات شاسعة غير مستغلة، مؤكدا أن صاحب المصنع من حقه تأجير جزء من مصنعه لتعظيم إيراداته.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن نقص الإمدادات العالمية رفعت أسعار جميع مدخلات الإنتاج وأهمها مواد البناء، التى أثرت بشكل كبير على عملية ترفيق الأراضى الصناعية، وهذه الفكرة ستساعد فى حل الأزمة.