اتحاد المستثمرين يطالب بفائدة مخفضة للصناعة

أحمد اللاهونيطالب محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، الحكومة متمثلة، في الجهاز المصرفي بضرورة خفض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، لجذب مزيد من الاستثمارات.وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة طارق عامر، في اجتماعها بنهاية مارس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية ال

أحمد اللاهوني

طالب محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين، الحكومة متمثلة، في الجهاز المصرفي بضرورة خفض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي برئاسة طارق عامر، في اجتماعها بنهاية مارس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.

وشدد على هامش الجمعية العمومية للاتحاد اليوم، على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لحماية الصناعة وتوفيرها بأسعار منخفضة، ضاربًا المثل بالاقتصاد الصيني الذي ازدهر بفضل صناعته الوطنية.