اتحاد المستثمرين يطالب برفع الضريبة على أصحاب الدخول العليا

أحمد اللاهونى وجّه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بالتعامل تزايد العجز فى الموازنة العامة فى المدى القصير من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى 2015 والحزم فى مكافحة التهرب الضرييى، الذى وصل إلى 63 مليار جنيه وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ف

أحمد اللاهونى





وجّه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بالتعامل تزايد العجز فى الموازنة العامة فى المدى القصير من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى 2015 والحزم فى مكافحة التهرب الضرييى، الذى وصل إلى 63 مليار جنيه وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق فى يونيو 2015.

ووجه محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، خلال كلمته باجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، لوضع روشتة علاج لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، الحكومة لرفع ضريبة الدخل على الفئات العليا 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 ملايين جنيه، 3% للدخول من 5 إلى 10 ملايين جنيه، و5% للدخول من 20 إلى 50 مليونًا، و7% على من تجاوز ذلك.