استثمار

اتحاد المستثمرين يشكل لجنة تنفيذية لمشروع المنصة الإلكترونية

برئاسة المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر
أحمد اللاهوني 7:40 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 7:40 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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شكل اتحاد المستثمرين لجنة تنفيذية لمشروع المنصة الإلكترونية لترويج وبيع المنتجات المصرية، برئاسة المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر.

وضم التشكيل اختيار الدكتور صبحى نصر، أمين صندوق الاتحاد كمقرر للجنة، وأسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد حلمى هلال عضو اتحاد المستثمرين، كأعضاء باللجنة.

ويعمل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى الوقت الحالى على إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع التابعة، بهدف تنشيط حركة المبيعات وتلبية طلبات العملاء عبر الأون لاين.

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وكشف محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، أنه يستهدف مبيعات من خلال المنصة الإلكترونية تقدر بنحو 5% من إجمالى مبيعات الشركات، وبحساب هذه النسبة على 20 ألف مصنع تتبع الاتحاد، فإن المنصة ستجلب فى المتوسط 20 مليار جنيه سنويًا.

وتوقع أن تستغرق عملية دراسة وإنشاء المنصة وتشغيلها نحو 6 أشهر، على أن يبدأ التشغيل التجريبى فى مارس المقبل.

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وأعلن أن تكلفة إنشاء المنصة تقدر بنحو 500 ألف جنيه مبدئيًا، وسيكون هناك فريق مركز إتصال من 30 إلى 40 موظفًا جاهزاً للرد على استفسارات العملاء على مدار 24 ساعة، لتغطية كل الأنشطة «الهندسية، والدوائية، والغذائية، وغيرها».

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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