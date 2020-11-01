استثمار

اتحاد المستثمرين يخاطب الجمعيات لتحديد الشركات الراغبة في إعادة إعمار العراق

لمعرفة عدد الشركات الراغبة فى المشاركة بإعادة إعمار العراق
أحمد اللاهوني 6:07 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 6:07 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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يستعد اتحاد المستثمرين إلى مخاطبة الجمعيات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لمعرفة عدد الشركات الراغبة فى المشاركة بإعادة إعمار العراق، وتحديد نشاطها وحجم الأعمال التى ممكن أن تقوم بها.

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة على هامش اجتماع مجلس الإدارة اليوم، إنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة باستمرار لمتابعة الوضع التنفيذى لإعادة الإعمار.

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وتوافقت مصر والعراق بشكل مبدئى على أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي تستوردها مصر من العراق.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، أن ذلك سيسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.

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ولفت إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمار زيادة حجم وقيمة التجارة البينية، إضافة إلى العمل معًا لإزالة المعوقات أمام انسياب البضائع بين البلدين.

وذكر أن هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكن تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر والعراق والأردن؛ لاستيعاب ما المستهدف من زيادة كبيرة في حجم التجارة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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