«اتحاد المستثمرين» يجهز اجتماعا مع وزيرة التجارة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية

يستعد اتحاد المستثمرين لعقد اجتماع مع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لحين تعديل أو صدرو تشريع جديد لقانون الضريبة العقارية.

وقال محرم هلال، رئيس الاتحاد، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجه المستثمرين بضرورة تقديم وزيرة الصناعة بطلب للوزارة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية أسوة بما حدث مع وزارة السياحة.

وأكد أعضاء الاتحاد بأنهم قد خاطبوا الوزيرة بهذا الشأن خلال نوفمبر 2020 لكن لم يتلبوا أى رد عليه حتى الآن، ما دعاهم لضرورة عقد اجتماع معها الفترة المقبلة، لإنهاء تلك الأزمة.

وطالب الاتحاد الحكومة كثيرًا بضروة إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، لكن التشريع الحالى لا يسمح بذلك.