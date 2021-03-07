اقتصاد وأسواق

«اتحاد المستثمرين» يجهز اجتماعا مع وزيرة التجارة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية

لحين تعديل أو صدرو تشريع جديد لقانون الضريبة العقارية
أحمد اللاهوني 7:22 م, الأحد, 7 مارس 21 7:22 م, الأحد, 7 مارس 21

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يستعد اتحاد المستثمرين لعقد اجتماع مع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لحين تعديل أو صدرو تشريع جديد لقانون الضريبة العقارية.

وقال محرم هلال، رئيس الاتحاد، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية وجه المستثمرين بضرورة تقديم وزيرة الصناعة بطلب للوزارة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية أسوة بما حدث مع وزارة السياحة.

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وأكد أعضاء الاتحاد بأنهم قد خاطبوا الوزيرة بهذا الشأن خلال نوفمبر 2020 لكن لم يتلبوا أى رد عليه حتى الآن، ما دعاهم لضرورة عقد اجتماع معها الفترة المقبلة، لإنهاء تلك الأزمة.

وطالب الاتحاد الحكومة كثيرًا بضروة إعفاء المصانع من الضرائب العقارية، لكن التشريع الحالى لا يسمح بذلك.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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