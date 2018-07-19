اتحاد المستثمرين يجدد طلبه بخفض الرسوم المعيارية لخدمات للمصانع

أحمد اللاهونىجدد أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين، مطلبهم لوزير الصناعة، المهندس عمرو نصار، بضرورة تخفيض الرسوم المعيارية التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية على الخدمات المقدمة للمصانع.يشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت قرارًا إدرايا برقم 192 في تاريخ 30 إبريل الماضي، بزيادة أسعار الرس

أحمد اللاهونى

جدد أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين، مطلبهم لوزير الصناعة، المهندس عمرو نصار، بضرورة تخفيض الرسوم المعيارية التى تفرضها هيئة التنمية الصناعية على الخدمات المقدمة للمصانع.

يشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت قرارًا إدرايا برقم 192 في تاريخ 30 إبريل الماضي، بزيادة أسعار الرسوم المعيارية للخدمات المقدمة للمصانع، ويتضمن القرار أن يضاف للمبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، ويتم زيادتها سنوياً بحسب نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي.

ومن بعض أمثلة الخدمات التي زاد سعرها، خطابات الرأي الفني للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تصدر لأول مرة، على سبيل المثال تبلغ قيمتها 41 ألف جنيه، وإعداد الدراسات للعرض البيئي للأكثر من 500 حصان 42 ألف جنيه، وإصدار رخصة البناء للمساحات المترواحة بين 10 آلاف متر و50 ألف متر تصل إلى 29.900 جنيه، فيما تصل قيمة رسم اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات إلى 26.500 جنيه للفواتير التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليون جنيه.