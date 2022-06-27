اتحاد المستثمرين يبدأ إجراءات تشغيل منصة التسويق الإلكترونى للصناعة الوطنية 

يستعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال أيام قليلة للبدء فى الاجراءات النهائية لتنفيذ مشروع المنصة الإلكترونية الدولية للترويج للمنتجات المصرية محلياً ودولياً بمختلف اللغات.

قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لجمعية مستثمرى أكتوبر إن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه مع شركة تواصل للبرمجيات المُنفذة للمشروع لمواكبة المستجدات العالمية فى التحول الرقمى حيث كان لزاما على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تدشين موقع إلكتروني رسمي للاتحاد، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري.

وأشاد بالدور الذى يقوم به الدكتور أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنصة الإلكترونية، من أجل تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين المصانع وبعضها ، و استيعاب القدرات الإنتاجية الفائضة لدى العديد من المصانع، وفتح أفاق تسويقية أوسع للمنتجين.

وأوضح خميس أن البداية ستكون من بوابة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والتى تُجهز الأن للاستفادة من الإجازة الصيفية القادمة بتدريب طُلاب جامعات (٦ أكتوبر – جامعة مصر – جامعة الأهرام الكندية) فى إنشاء قاعدة بيانات مُدققة من كافة مصانع المدينة وكافة الشركات والمؤسسات التجارية بحيث تكون المنصة هى دليل شامل لكافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات لسهولة الحصول على كافة المنتجات من مصادرها بخدمات التوصيل داخل مصر وخارجها.

كما سيتم انشاء مواقع إلكترنونية لكافة المصانع والتابعة للاتحاد وربطها بالمنصة للمساهمة في تواصل المصانع ببعضها البعض وعرض منتجاتهم وخدماتهم لتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.