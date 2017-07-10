اتحاد المستثمرين يبحث مع سفير تنزانيا اقتحام شرق أفريقيا

أحمد اللاهونىيعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا تشاوريًّا مع سفير تنزانيا بالقاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الفرص المتاحة والمعلومات الضرورية عن سوق بلاده، لترتيب بعثة تجارية لها خلال الفترة المقبلة.وتستهدف وزارة التجارة والصناعة تحقيق نموٍّ فى الصادرات بواقع 10% وزيادتها لأكثر من 2

أحمد اللاهونى

يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اجتماعًا تشاوريًّا مع سفير تنزانيا بالقاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الفرص المتاحة والمعلومات الضرورية عن سوق بلاده، لترتيب بعثة تجارية لها خلال الفترة المقبلة.





وتستهدف وزارة التجارة والصناعة تحقيق نموٍّ فى الصادرات بواقع 10% وزيادتها لأكثر من 22 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 20 مليارًا متحققة فى نهاية العام الماضى.

قال محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد يستهدف اقتحام سوق أوغندا ودول شرق أفريقيا عبر تنزانيا؛ لتنفيذ توجيهات القيادة فى اقتحام القارة السمراء، وزيادة معدلات التصدير إليها.