استثمار

اتحاد المستثمرين يبحث بشائر الإصلاح الاقتصادى وتنمية سيناء

أحمد اللاهونى : يعقد الاتحاد المصري لجمعیات المستثمرین، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد الاستثمارات المقترح ضخها فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقال رئيس الاتحاد، محمد فرید خمیس، فى بيان اليوم الخميس، إن الاجتماع سيناقش عددا من القضایا علي رأسها : تقریر عن بشائر الإصلاح الاقتصادي مع العا
1:25 م, الخميس, 4 يناير 18 1:25 م, الخميس, 4 يناير 18

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أحمد اللاهونى :

يعقد الاتحاد المصري لجمعیات المستثمرین، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد الاستثمارات المقترح ضخها فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الاتحاد، محمد فرید خمیس، فى بيان اليوم الخميس، إن الاجتماع سيناقش عددا من القضایا علي رأسها : تقریر عن بشائر الإصلاح الاقتصادي مع العام الجدید ( المتحقق والمأمول)، تنمیة سیناء، ونتائج الاجتماع الأول للجنة المنبثقة عن مؤتمر سیناء الأخیر والخطوات المقبلة . 

وأضاف أن الاجتماع سيبحث الإجراءات التنفیذیة لإنشاء شركة النباتات الطبیة والعطریة. 

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