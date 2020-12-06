اقتصاد وأسواق

اتحاد المستثمرين يبحث استغلال مراكز التدريب المهني التابعة لـ«التضامن»

لمناقشة استغلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية المختلفة
أحمد اللاهوني 9:39 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 9:39 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

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يجهز الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة استغلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

أكد أعضاء الاتحاد خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب المهنية التابعة للوزارة، من أجل تخريج جيل جديد مؤهل للعمل بالقطاع الصناعى.

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وقال الأعضاء، إنه يجب التعاون بين الحكومة والقطاع فى ملف تدريب العمالة بهدف دعم الاقتصاد المصري، وتأهيل أكبر عدد من العمال لسوق العمل.

وسجل عداد مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2019 نحو 121 مركزًا، وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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