اتحاد المستثمرين: تشكيل لجنة لتمثيل المصانع فى وحدة حل المشكلات بمجلس الوزراء

أعلن الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين عن تشكيل لجنة من 5 أعضاء لتمثيل الاتحاد فى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، بهدف عرض ومناقشة عقبات الصناعة مع الحكومة.

وقال “هلال” خلال مؤتمر للاتحاد اليوم، إن الاتحاد سيجهز لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل مع رئيس هية الاستثمار ووزيرة الصناعة، لعرض طلبات المصانع.

وأثنى أعضاء الاتحاد على دور الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وذلك بعد صدور مسودة وثيقة ملكية الدولة، التى سترفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المتفذة.

ورحب الاتحاد بقرار رئيس الوزراء الخاص بتيسير إجراءات إصدار التراخيص خلال 20 يوما عمل مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة مختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية.