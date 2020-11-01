اتحاد المستثمرين : الصناعة المصرية قادرة على سد احتياجات السوق السعودية

طالب الاتحاد المكتب التجارى فى جدة بموافاته بحجم ونوعية الواردات السعودية من السلع التركية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المملكة

خاطب اتحاد المستثمرين القنصل التجارى فى جدة، عمرو عادل، بهدف استغلال توقف المتاجر السعودية عن استيراد المنتجات التركية، بعد حملة المقاطعة التى أطلقها المواطنون.

وقال الاتحاد فى خطابه، إن المقاطعة تعد فرصة ذهبية لرفع شعار «صنع فى مصر» فى الأسواق الخليجية، وإثبات قوة المنتج المصرى الذى لديه الجودة والسعر المنافس لنظيره التركى.

وأكد الاتحاد أن الصناعة المصرية قادرة على سد احتياجات السوق السعودية، كما أنها قادرة على الالتزام بالمواصفات التى تتطلبها.

وطالب الاتحاد المكتب التجارى فى جدة بموافاته بحجم ونوعية الواردات السعودية من السلع التركية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسد احتياجات المملكة.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية سجل نحو 6.8 مليار دولار خلال 2019، مقابل 7.101 مليار دولار خلال عام 2018، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

وأفاد التقرير بأن الصادرات المصرية إلى السعودية ارتفعت إلى 1.68 مليار دولار خلال 2019، مقابل 1.43 مليار خلال 2018.

وانخفضت الواردات المصرية من السعودية لتسجل 5.14 مليار دولار خلال 2019، مقابل 5.67 مليار خلال 2018.