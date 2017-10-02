اتحاد المستثمرات العرب يكرم السيسى لجهوده فى دعم المرأة

وزيرة الاستثمار تتسلم درع التكريم نيابة عن الرئيس

سحر نصر تفتتح مؤتمر “النداء العربي الأفريقي” بجامعة الدول العربية بحضور رئيستى اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة

الوزيرة: الاتحاد يضخ 1.7 مليار جنيه استثمارات جديدة فى مصر

شباك المرأة فى مركز خدمة المستثمرين سيعرض الفرص على سيدات الأعمال

أحمد عاشور

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، فعاليات مؤتمر ومعرض “نحو تنمية مستدامة” النداء العربي الأفريقي..تكتلات اقتصادية وتعاون دولي” والذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بحضور السفير بدر الدين العلالى، الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة ندى العجيزى، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

وقام اتحاد المستثمرات العرب، بتكريم الرئيس، تقديرا لجهوده فى دعم وتمكين المرأة، وتسلمت الوزيرة، درع التكريم نيابة عنه.

وأكدت نصر، في بيان أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدراتها على تحقيق النمو الشامل للجميع، وتعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يُعد محركاً أساسياً للنمو، ويوفر فرص العمل للشباب.

وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية، على جهودها فى جمع شمل العرب فى العمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التكامل الاقتصادى بين الوطن العربى ودول قارة أفريقيا سيساهم فى تحقيق طفرة فيهم خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أنه من المهم الاستفادة من اعلان الرئيس، 2017 عاما للمرأة، والعمل على تمكينها، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الاستماع من المستثمرات العرب عن التحديات التى تواجهن، من أجل تطوير الاصلاحات والسياسات والاطر التشريعية التى تسهل عليهم بيئة الاعمال والاستثمار، مؤكدة أن تحقيق اهداف التنمية المستدامة لن يحدث دون تمكين للمرأة، واعطاء فرص متساوية لها فى المشروعات والفرص الاستثمارية والمنح.

وأكدت أن قانون الاستثمار نص على فرص التساوى بين الرجل والمرأة فى الفرص بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة يتم انشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الاعمال فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتسهيل عليهم وعرض الفرص فى مصر على المستثمرات العرب، كما قامت الوزارة بتخصيص 50% من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت أن مصر حققت الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيراً على الفئات الأكثر احتياجاً، فبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادي حقيقي بنحو 4.2٪ خلال العام المالي 2016- 2017م، والتي جاء أهمها فى تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1.35 مليار دولار مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015/2016، وبذلك يكون ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات) خلال العام المالي 2016- 2017 نحو 17,235 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية له، ويتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص، كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، كما وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وتم إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، ونعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي تتضمن كل الفرص المتاحة على مستوى الجمهورية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه في إطار التسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، فقد تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الإلكتروني في مركز خدمات المستثمرين، ويتم العمل حالياً على إجراءات تطوير وتوسيع المركز، وعلى تحقيق الشمول المالي وإتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.

وأشادت الوزيرة، بإعلان هذا المؤتمر واتحاد المستثمرات العرب، عن ضخ 1.7 مليار جنيه، استثمارات مشتركة جديدة فى مصر، ودعت الاتحاد إلى ضخ المزيد، والمشاركة في مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر والتقدير للوزيرة، على دعمها للمستثمرات العرب، وتسهيل كل الاجراءات لضخهن مزيدا من الاستثمارات فى مصر.

وأعلنت الدكتورة هدي يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عن اعتزام الاتحاد، اقامة عدد المشروعات العربية الافريقية فى مصر، والتى سيتم تنفيذها فى عدد من المحافظات، منها مدرسة فندقية ومزرعة للاستزراع السمكى بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وحديقة ترفيهية.

وفى نهاية المؤتمر، شهدت الوزيرة، توقيع بروتوكول بين الاتحاد، وسفير جيبوتى لدى القاهرة، لاقامة عدد من المشروعات للاتحاد فى دولة جيبوتى، وقام اتحاد المستثمرات، بتكريم الوزيرة، تقديرا لجهودها فى دعم المرأة.