اقتصاد وأسواق

اتحاد المخلصين الجمركيين يناقش أليات تطبيق اتفاقية التجارة الحره الإفريقية

في ندوة تعريفية الخميس
أماني العزازي 10:16 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 10:16 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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يعقد الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بعد غد الخميس 14 يناير ندوة تعريفية حول الاتفاق المنشء لمنطقة التجاره الحره القارية الإفريقية، وذلك عبر تطبيق زووم الإلكتروني .

يشارك بالندوة ممثلو البنك المركزى المصري، ومبادرة جسور، والمصدرون والمستوردون أعضاء المجالس التصديرية، وأعضاء الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

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تأتى الندوة فى إطار دخول الإتفاق المنشء لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCfTa ) حيز التنفيذ الفعلي أول يناير الجاري بين الدول الأطراف بالاتفاق، والتى تقدمت بعروض التخفيضات الجمركية .

وتهدف الندوة إلى التوعية بالاتفاق من خلال التركيز على آخر مستجدات وتطورات الاتفاق وكيفية تعظيم الاستفادة منه، والتعرف على قواعد المنشأ المطبقه به، وتبادل أهم الوثائق ذات الصلة بتفعيل الاتفاق.

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ومن المقرر أن يتم خلال الندوة التعرف على المبادرات والأنظمة المطبقة بين الدول الإفريقية وكيفية الاستفادة منها كالمبادرات المالية واللوجستية مثل مبادرة جسور.

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بقلم أماني العزازي

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