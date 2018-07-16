اتحاد المحاسبين العرب يوصي بالتوسع فى استخدام التكنولوجيا

مها أبوودن نظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب اليوم العلمى الخامس تحت عنوان "تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة".وقال الدكتور فريد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الهدف من اليوم العلمى هو تطوير وتنمية المعار

مها أبوودن



نظم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب اليوم العلمى الخامس تحت عنوان “تحديات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة”.



وقال الدكتور فريد فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الهدف من اليوم العلمى هو تطوير وتنمية المعارف والمهارات المهنية والتوسع فى استخدام آليات تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى.

وأضاف تم مناقشة خلال اليوم العلمى المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 9) وتطبيقاتة فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات .

كما ناقش تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات، وناقش أيضاً المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 16) وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات.



وأوصى اليوم العلمى للاتحاد بتطبيق المعايير الدولية لتشجيع الاستثمار وزيادة الشفافية والإفصاح ، حيث إن تطبيق المعايير الدولية فى وطننا العربى يساعد الشركات الدولية على الاستثمار فى الوطن العربى .



كما أوصى بتنظيم يوم علمى خلال شهر أكتوبر المقبل لمناقشة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد.

