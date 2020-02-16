اتحاد المتناهي الصغر: 71% من العملاء يرون أن منافذ شركات الدفع الإلكتروني الأكثر سهولة (جراف)

قام الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر ، باستطلاع رأى للتعرف على أبرز التحديات التي تعرقل انتشار الأدوات الجديدة بين أعضائه من ممارسي صناعة التمويل متناهي الصغر، وأفضل الوسائل ملائمة وقربًا لعميل التمويل متناهي الصغر.

وشارك فى الاستطلاع 250 ممارس بصناعة التمويل متناهي الصغر خلال 3 أشهر، بدأ في منتصف ديسمبر 2019 بحسب بيان صادر من الاتحاد.

استخدام وسائل الدفع غير النقدي في الصناعة

وحول نتائج الاستطلاع، قال الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إنه تم رصد نتائج استطلاع الرأي استخدام وسائل الدفع غير النقدي في صناعة التمويل متناهي الصغر عبر الاعتماد على عدة آليات، تضم التواصل مع جهات التمويل متناهي الصغر عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي، بجانب صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التي تضم أغلب ممارسي صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر.

وأشار الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى أن نتائج استطلاع الرأي أظهرت أن 57% من المشاركين يرون أن ضعف الثقافة المالية للعميل وتفضيله الدفع التقليدي هو التحدي الأكبر أمام نشر واستخدام وسائل الدفع غير النقدي بصناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، فيما رأى 16% أن التشريعات والضوابط التنظيمية القائمة تعرقل نجاح تجربة ميكنة التمويل متناهي الصغر.

ارتفاع تكلفة خدمات الدفع غير النقدي تحديا كبيرا

بينما أشار 14% من المشاركين أن إتاحة وسائل الدفع غير النقدي سيؤدي إلى عدم التزام العميل بمواعيد سداد التمويل متناهي الصغر، فيما رأى 7% منهم أن ارتفاع تكلفة خدمات الدفع غير النقدي تحديا آخر يواجه التوسع في إتاحة الدفع غير النقدي بصناعة التمويل متناهي الصغر.

وفيما يتعلق بأفضل وسائل الدفع غير النقدي قربا وملائمة لمستفيدي التمويل متناهي الصغر، أوضح استطلاع الرأي الذي أعده الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن 71% من المشاركين رأى أن منافذ شركات الدفع الإلكتروني (فوري- بي- مصاري – أمان وغيرها) تعتبر الأكثر سهولة لعميل التمويل متناهي الصغر.

بينما رأى 12% من المشاركين أن تطبيقات الهاتف المحمول تأتي في المركز الثاني ثم البطاقات البنكية بنسبة 9%، وأخيرًا رأى 8% أن ماكينات نقاط البيع POS التابعة للبنوك قد تكون أحد الطرق ملائمة للعميل.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ