رياضة

اتحاد الكرة يُغرم سيد عبدالحفيظ وثنائي بيراميدز وإنبي 50 ألف جنيه

يستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء
إسلام مصطفى 4:39 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 4:39 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على كل من حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وهاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

وقال بيان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري، إنه تم تغريم حلمي طولان وعبدالحفيظ وهاني سعيد مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم.

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وكان سيد عبدالحفيظ، قد اعترض على حكم مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

وجاءت غرامة طولان بسبب انتقاد اتحاد الكرة واتهامه بالمجاملة، أما عبدالحفيظ وهاني سعيد لمهاجمة الحكام وانتقادهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام الدولي، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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بقلم إسلام مصطفى

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