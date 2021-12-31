رياضة

اتحاد الكرة يُعلن سلبية مسحة جميع لاعبي منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية
إسلام مصطفى 5:37 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 5:37 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها المنتخب اليوم الجمعة، في ثاني أيام تجمعه المفتوح.

ويستعد منتخبنا الوطني بقيادة كارلوس كيروش، لمنافسات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والمقرر إقامتها في الفترة من 9 يناير وحتى 6 من فبراير المقبل.

وكان منتخب مصر أدى مران اليوم الثاني بعد الانتظام فى معسكر أيام الخميس والجمعة ضمن الاستعدادات لخوض كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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ويبدأ منتخب مصر مبارياته فى كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، قبل مواجهة غينيا بيساو يوم 15 ويختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة السودان يوم 19 يناير.

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بقلم إسلام مصطفى

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