رياضة

اتحاد الكرة يُعلن سلبية مسحة جميع لاعبي المنتخب قبل مواجهة نيجيريا

يلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان
إسلام مصطفى 4:29 م, الأثنين, 10 يناير 22 4:29 م, الأثنين, 10 يناير 22

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع لها جميع عناصر منتخب مصر، وذلك قبل مواجهة نيجيريا، مساء غد الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وينتظر منتخب مصر لحاق الثلاثي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بالبعثة بعد تماثلهم للشفاء.

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في سياق متصل، تفقد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بجانب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي؛ ملعب مواجهة المنتخب الوطني أمام منتخب نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

يذكر أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر، قد أكد أن زملاءه يسعون للتتويج ببطولة أمم إفريقيا، رغم أن المنتخب ليس المرشح الأول للفوز بالبطولة.

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بقلم إسلام مصطفى

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