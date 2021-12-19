اتحاد الكرة يُعلن تقدم قائمة جمال علام للترشح لانتخابات الجبلاية

أعلن اتحاد الكرة المصري، تقدم قائمة جمال علام، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، والتى تقام يوم 5 يناير المقبل. وفتح اتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات الثلاثاء الماضى، ولمدة أسبوع، حيث سيتم غلق الباب فى الرابعة عصر الاثنين المقبل. وضمت القائمة…

أعلن اتحاد الكرة المصري، تقدم قائمة جمال علام، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، والتى تقام يوم 5 يناير المقبل.

وفتح اتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات الثلاثاء الماضى، ولمدة أسبوع، حيث سيتم غلق الباب فى الرابعة عصر الاثنين المقبل.

وضمت القائمة كل من: جمال علام، رئيسًا، خالد الدرندلي نائبًا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، إضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، على أن يغلق باب الترشيح للانتخابات الاثنين المقبل حيث فتحت الجبلاية باب الترشيح الثلاثاء الماضى.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى ستقام يوم 5 يناير المقبل، حيث فتح اتحاد الكرة باب الترشيح اليوم وهى:

أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية

حسن السيرة والسمعة.