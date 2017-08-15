اتحاد الكرة ينفى زيادة عدد اللاعبين الأجانب

على المصرى: نفى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين، بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، فى الدورى المصرى الممتاز، فى موسمه الجديد (2017-2018)، والذى سينطلق 8 سبتمبر المقبل. وأوضح الاتحاد، أن عملية قيد اللاعبين للموسم الجد

على المصرى:

نفى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام، خلال اليومين الماضيين، بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، فى الدورى المصرى الممتاز، فى موسمه الجديد (2017-2018)، والذى سينطلق 8 سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد، أن عملية قيد اللاعبين للموسم الجديد على مستوى أندية الممتاز، تسير بانتظام ووفق شروط وتعليمات القيد التي تم إرسالها من قبل إلى الأندية، وأنه لا صحة لإحداث أي تغيير على تلك الشروط والتعليمات، خاصة فيما يتعلق بعدد لاعبي كل قائمة، أو عدد اللاعبين الأجانب في كل منها، والمقدر بـ 3 لاعبين أجانب فقط لكل ناد.