اتحاد الكرة ينفى تحويل محمد صلاح إلى لجنة الانضباط

على المصرى: نفى العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، الخطاب الذى تداولته بعض وسائل الإعلام فى الساعات القليلة الماضية، بشأن تحويل الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى لجنة الانظباط التابعة للجبلاية، للتحقيق معه، بعد تغريداته التى أطلقها أمس الأحد، برفقة

على المصرى:

نفى العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، الخطاب الذى تداولته بعض وسائل الإعلام فى الساعات القليلة الماضية، بشأن تحويل الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، إلى لجنة الانظباط التابعة للجبلاية، للتحقيق معه، بعد تغريداته التى أطلقها أمس الأحد، برفقة وكيل إعماله، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وقال سويلم فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن الاتحاد لم يصدر أى قرار فى تلك الأزمة حتى الآن، ويعقد فى الوقت الراهن اجتماع لمجلس إدارة الجبلاية، ويأتى على رأس جدول إعماله، النظر فى أزمة اللاعب ووكيله الكولومبى من أصل لبنانى رامى عباس.