اتحاد الكرة يناقش ملفات مهمة في اجتماع اليوم.. واحتفالية لـ«الزمالك»

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماع بحضور جميع أعضاء المجلس اليوم الإثنين لمناقشة بعض الملفات واتخاذ بعض القرارات.

يأتي ذلك بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبوع الماضي والذي جاء خلاله الموافقة على عرض الاتحاد القطري باستضافة مباراة السوبر المصري السعودي.

في سياق متصل، يستعد اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية، لإقامة احتفالية كبرى لنادي الزمالك حال تتويجه بلقب الدوري، بصفته متصدر جدول الترتيب.

ويحتاج الزمالك إلى تعثر نادي بيراميدز الليلة أمام فيوتشر بالتعادل أو الخسارة، قبل أن يخوض مواجهته أمام الاتحاد في ستاد القاهرة المقرر إقامتها غدًا.

وفي السياق نفسه، ترغب إدارة الزمالك في إتاحة الاحتفال باللقب مع أكبر قدر ممكن من الجماهير، وبناء عليه سيطلب النادي زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع.

ويسود الاعتقاد داخل أروقة النادي الأبيض بأن هذا الطلب لن يشكل أي أزمة، خاصة أن الاتحاد السكندري ضمن البقاء في الدوري الممتاز.